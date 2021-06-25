Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde 'Sadullah Ergin' istifası

Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde Kayseri İl Başkanı Begüm Başmısırlı'nın "iş yoğunluğu" gerekçesiyle istifa ettiği belirtilmişti.

DEVA Partisi Kayseri il teşkilatı olarak etkin faaliyet yürüttüklerini Başmısırlı, “Biz aktif bir şekilde çalışsak da genel merkez gerekli ilgili teşkilatlara göstermiyor. Rica üzerine bu görevi aldım. Hiçbir talebim olmamıştı fakat iletişimsizlik sonrasında yoruldum” dedi.

Sadullah Ergin'le iletişimsizlik sorunu

DEVA Partisi'nin diğer il teşkilatlarında da Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'le iletişimsizlik sorunu yaşadığını belirten Başmısırlı, partide bu konudan dolayı rahatsızlık bulunduğunu kaydetti.