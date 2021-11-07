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Siyaset Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı
Siyaset

Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı

Deva Partisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için hazırladığı görseldeki fotoğrafların başka bir yerden alındığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:28:00 -
Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı

Siyasi arenada dikiş tutturamayan Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Deva Partisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladığı görseldeki kişi fotoğraflarının gerçek olmadığı ve başka bir yerden kesilip alındığı ortaya çıktı.

Afişte Ali Babacan'ın arkasında yer alan başörtülü kadının görselinin başka bir reklam da daha kullanıldığı öğrenildi.

Genel bir resmi partisinin seçmeniymiş gibi sunan Babacan'ın partisinin bu hareketi siyasette başka neleri kesip, kendilerininmiş gibi lanse ettikleri merakını uyandırdı.

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