Ali Babacan'ın 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı Nihat Genç'i kudurttu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını cevaplarken şu an 'uygun iklimin' olmadığını, ileride "zemin ve şartlar daha uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi.

Nihat Genç kudurdu

CHP ve avenelerinde hazımsızlığa neden olacak ifadelerin ardından kemalist Nihat Genç adeta kudurdu.

Ali Babacan'ı hedef alan Genç, “Sen insan mısın be? Seni köle ve köpek yapan zihniyete bir itirazın oldu mu? Herkesin kulu köpeği olmuşsun sonra gelmişsin Türk anayasasının değiştirilemez maddelerini tartışırız diyorsun. Yok ya.” diyerek hakaret etti.