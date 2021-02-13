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Gündem Ali Babacan'ın 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı Nihat Genç'i kudurttu
Gündem

Ali Babacan'ın 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı Nihat Genç'i kudurttu

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, uygun zemin oluştuğu takdirde anayasanın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğine yönelik sözleri Nihat Genç'i kudurttu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 12:08:00 - 2021-02-13 12:33:43

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını cevaplarken şu an 'uygun iklimin' olmadığını, ileride "zemin ve şartlar daha uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi.

Nihat Genç kudurdu

CHP ve avenelerinde hazımsızlığa neden olacak ifadelerin ardından kemalist Nihat Genç adeta kudurdu.

Ali Babacan'ı hedef alan Genç, “Sen insan mısın be? Seni köle ve köpek yapan zihniyete bir itirazın oldu mu? Herkesin kulu köpeği olmuşsun sonra gelmişsin Türk anayasasının değiştirilemez maddelerini tartışırız diyorsun. Yok ya.” diyerek hakaret etti.

Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı
Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı

Siyaset

Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı

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Yorumlar

Fetö-yeşil liberal-kemalist. Satanistin tek dğnya devleti vs türkün tek dünya ve uzay devleti savsşı

danışıklı dövüş babacan deva vb bunlar kemalistten beterdir siynozşme ve satanizme açılan kapıdır devlet diye bi şey kalmaz
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Eyüp

Helal olsun Nihat Gençe. Keşke bütün solaklar Nihat Genç gibi olsa.
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