Ali Babacan'ın aklındaki isim kim? 'Cumhurbaşkanı adayı masa dışından da olabilir'

Ali Babacan, cumhurbaşkanlığına 6'lı masadaki partilerin genel başkanlarından birinin de aday olabileceğini, 7'nci bir ismin de çıkabileceğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti çalışması kapsamında gittiği Elazığ’da konuştu. Babacan, 2023 seçimleri yaklaşırken defalarca kez toplanan 6'lı masanın henüz belirsizliğini koruyan cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamada bulundu.

"6’lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık"

Cumhurbaşkanlığına 6'lı masadaki partilerin genel başkanlarından birinin de aday olabileceğini, 7'nci bir ismin de çıkabileceğini belirten Babacan, "6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Biz bugüne kadar 6’lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda mesafe kaydetmeden isim belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. DEVA Partisinin B planı da bu olacaktır. Fakat biz B planının üzerinde çok durursak orada bir umutsuzluk var havası oluşuyor. O yüzden biz B planından çok bahsetmiyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Babacan ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaparak, Gazi Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Babacan, daha sonra iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.