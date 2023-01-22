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Siyaset Ali Babacan'ın 4 cumhurbaşkanı adayı var! İşte o isimler
Siyaset

Ali Babacan'ın 4 cumhurbaşkanı adayı var! İşte o isimler

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Altılı Masa'ya 4 aday ismiyle oturacak. Babacan, bu adayları şimdiden bazı STK yöneticileriyle konuştu ve "Hangisi olsun" diye sordu. İşte Babacan'ın aklındaki 4 isim...

Yeniakit Publisher
2023-01-22 11:01:00 -
Ali Babacan'ın 4 cumhurbaşkanı adayı var! İşte o isimler

Altılı masa 26 Ocak'ta İYİ Part lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor. Toplantıda liderler akıllarındaki cumhurbaşkanı adayını masaya koyacak. Altılı Masa toplantısına hazırlıklı gitmek isteyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, aday belirlemek için finans çevreleri ve STK’lara sorarak nabız yokladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 4 ismi finans çevreleri, sanayiciler, Ticaret Odaları ve STK’lara soran Babacan 26 Ocak’taki toplantı önce bir isim belirlemek istiyor. Babacan’ın aday olarak sordurduğu isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Mansur Yavaş ve İlhan Kesici olduğu da gelen bilgiler arasında.

 

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