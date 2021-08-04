Ali Babacan'ı üzen ölüm haberi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi, İrfan Yurter hayatını kaybetti. Yurter'in cenazesi 4 Ağustos günü öğle namazını müteakip Afyonkarahisar Paşa Camii’nden kaldırılacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter hayatını kaybetti. Parti sosyal medya hesabından haberi paylaştı.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan’ın kayınpederi, Zeynep Babacan’ın babası İrfan Yurter’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.
İrfan Yurter'in cenazesi 4 Ağustos günü öğle namazını müteakip Afyonkarahisar Paşa Camii’nden kaldırılacak.