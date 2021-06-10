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Siyaset Ali Babacan’ı makaraya aldılar “Bol keseden at, Ereğli’yi il yap”
Siyaset

Ali Babacan’ı makaraya aldılar “Bol keseden at, Ereğli’yi il yap”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya’da esnafla bir araya geldi. Esnafla sohbet sırasında bir esnaf gülerek, “Dürüstsün biliyoruz ama bol keseden at, Ereğli’yi il yap” dedi. Çevredekiler bu talebe gülerken, Babacan “Veremiyoruz. Söz verince yapacağımı biliyorsunuz, onun için söz istiyorsunuz” karşılığını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:33:00 -
Ali Babacan’ı makaraya aldılar “Bol keseden at, Ereğli’yi il yap”

 Yeni Akit / Ankara 

Konya’da esnaf ziyareti gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ilginç bir istekle karşılaştı.

Babacan’dan Ereğli’nin il olması sözünü isteyen esnaf: “Şurada bir de Ereğli’ye il sözü verin. Size başarılar dileyeyim başkanım. Ereğli 20 yıldır AK Parti’ye oy veriyor. Bir söz verin, biz de size verelim. Ver ya, bol keseden at... Sizin dürüst olduğunuzu biliyoruz da bir ver bakalım, ne olacak yani? Ver bakalım başkanım ya. Biz 36 ilden büyüğüz” dedi.

Babacan bu talebi “söz verince yapacağımızı bildiğiniz için istiyorsunuz” diyerek şöyle yanıtladı: “Veremiyoruz. Söz verince yapacağımı biliyorsunuz, onun için söz istiyorsunuz.  Onun için söz veremiyoruz yani. Siyasette biz çok az söz verdik ama verdiğimiz her sözün de arkasında durduk”

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