Ali Babacan’ı makaraya aldılar “Bol keseden at, Ereğli’yi il yap”

Yeni Akit / Ankara

Konya’da esnaf ziyareti gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ilginç bir istekle karşılaştı.

Babacan’dan Ereğli’nin il olması sözünü isteyen esnaf: “Şurada bir de Ereğli’ye il sözü verin. Size başarılar dileyeyim başkanım. Ereğli 20 yıldır AK Parti’ye oy veriyor. Bir söz verin, biz de size verelim. Ver ya, bol keseden at... Sizin dürüst olduğunuzu biliyoruz da bir ver bakalım, ne olacak yani? Ver bakalım başkanım ya. Biz 36 ilden büyüğüz” dedi.

Babacan bu talebi “söz verince yapacağımızı bildiğiniz için istiyorsunuz” diyerek şöyle yanıtladı: “Veremiyoruz. Söz verince yapacağımı biliyorsunuz, onun için söz istiyorsunuz. Onun için söz veremiyoruz yani. Siyasette biz çok az söz verdik ama verdiğimiz her sözün de arkasında durduk”