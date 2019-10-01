Ali Babacan'dan yakın çevresine anketlerle ilgili açıklama!

AK Parti'den ayrılarak yollarına devam eden Ali Babacan'ın yeni partilere ilişkin gündeme gelen anketlerle ilgili olarak yakın çevresine verdiği demeçler ortaya çıktı.

Son günlerde basında çıkan “Ali Babacan hareketi parti kurarsa ne kadar oy alır” yönündeki anketlere ilişkin hareketin yorum yapmaktan kaçındığı, ortada bir parti yokken yapılan anketlere yansıyan oy oranlarının gerçeklikle bir ilgisi olmadığı yönünde bir görüşe sahip olduğu ifade ediliyor.

Siyaset kulislerini hareketlendiren Ali Babacan ve ekibinin kurmayı planladığı partinin, Türkiye siyasetinde nereye oturacağı sorusu herkesin kendisine sorduğu sorulardan biri. Aralık ayı itibariyle parti olarak yola devam edecek hareketin önümüzdeki günlerde siyaset gündemine tekrar oturacağı tahmin ediliyor. (Artıgerçek)