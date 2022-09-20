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Siyaset Ali Babacan'dan şok hamle! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

Ali Babacan'dan şok hamle! Yer yerinden oynayacak

Muhalefetin kurduğu altılı masada ilginç şeyler oluyor. Geçen hafta Ahlatlıbel'de gizlice CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün de İYİ Parti lideri Meral Akşener'le buluştu. Kılıçdaroğlu'na "Benim adaylığımı destekleyin" dediği iddia edilen Babacan'ın, Akşener'e "Geçiş süreci" planını anlattığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 08:13:00 -
Ali Babacan'dan şok hamle! Yer yerinden oynayacak

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi tarafından oluşturulan 'altılı masa'nın ikinci tur toplantılarının ilkinin yapılacağı 2 Ekim'den önce yaptığı gizli görüşmeler dikkat çekiyor. Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli bir görüşme yapan Ali Babacan, dün akşam saat 20:00'de de İYİ Parti Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yine gizlice görüştü. 

'Altılı masa'nın ikinci tur ilk toplantısı 2 Ekim tarihinde CHP Genel Merkezi’nde olacak. Görüşme öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun masadaki partilerin liderlerini ziyaret ederek gündemi aktarması beklenirken, altılı masa ortakları arasında gizli görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti görüşmeyi gizliyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün akşam saat 20:00'de Ali Babacan’la gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme talebinin Babacan’dan gittiği aktarılırken, görüşme adresi basınla paylaşılmadı. İyi Partili kaynaklar görüşmeyi doğrulamazken, DEVA Partisi kaynakları doğruladı.

Babacan, Akşener'e ne anlattı?

Görüşmenin DEVA Partisi’nin geçiş sürecine ilişkin hazırladığı planın taslak halinin liderlere sunulması amacını taşıdığı öğrenildi. Babacan’ın daha önce de Kılıçdaroğlu’yla gizlice görüştüğü biliniyor. Babacan’ın gelecek günlerde diğer liderleri de ziyaret etmesi bekleniyor.

Babacan 'benim adaylığımı destekle' dedi

Ali Babacan geçen hafta da gizlice Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Yemekte iki liderin diğer ortaklarının bilgisi dışında Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı üzerinde istişare yaptıkları ileri sürüldü. Babacan'ın yemekte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendi adaylığına destek istediği iddia edildi. 

 

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