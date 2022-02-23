Ali Babacan'dan skandal sözler! Yavaş Ali yavaş
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütlerine verdikleri destek sebebiyle kayyım atanan belediyelere sahip çıkarak büyük bir skandala imza attı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütlerine verdikleri destek sebebiyle kayyım atanan belediyelere sahip çıkarak büyük bir skandala imza attı.
Bugün düzenlediği basın toplantısında belediyelere atanan kayyımlara değinen Babacan, teröre yardım ve yataklık eden belediye başkanlarının hukuksuz bir şekilde görevlerinden alındığını ileri sürerek, "Kayyımlarla milletin oyu gasbedildi" görüşlerini savundu.