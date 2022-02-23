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Siyaset Ali Babacan'dan skandal sözler! Yavaş Ali yavaş
Siyaset

Ali Babacan'dan skandal sözler! Yavaş Ali yavaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütlerine verdikleri destek sebebiyle kayyım atanan belediyelere sahip çıkarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 21:49:00 - 2022-02-23 21:50:48
Ali Babacan'dan skandal sözler! Yavaş Ali yavaş

 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütlerine verdikleri destek sebebiyle kayyım atanan belediyelere sahip çıkarak büyük bir skandala imza attı.

Bugün düzenlediği basın toplantısında belediyelere atanan kayyımlara değinen Babacan, teröre yardım ve yataklık eden belediye başkanlarının hukuksuz bir şekilde görevlerinden alındığını ileri sürerek, "Kayyımlarla milletin oyu gasbedildi" görüşlerini savundu. 

 

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