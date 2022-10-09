Ali Babacan'dan 'ortak aday' açıklaması! İşte alabildikleri karar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Nokta atış takvim vermem mümkün değil. Fakat ortak adayın tespiti de seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber ele alacak bir konu. Öncesinde bu konuyu konuşmama kararı aldık" dedi.

Babacan, Karaman'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Babacan, kafası karışık altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Ortak aday ile ilgili tespit, seçim yaklaşmasıyla beraber yapılacak. Fakat önce bizim çalışmalarımızı bitirmemiz gerekiyor. Bir, geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz, parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceği ile ilgili çalışmayı tamamlamamız gerekiyor. Bir de ortak seçim beyannamesi çalışmamızı tamamlamamız gerekiyor. Bunlar biterken ortak adayı da konuşmaya başlayacağız. Eğer ortak aday, 6 genel başkandan birisi olursa sorun yok."

Ortak adayın, altılı masadan olmaması durumunda izlenecek yolu da anlatan Babacan, "O zaman ne yapacağız? Onu da davet edeceğiz. Senin bir görüşün var mıdır? 'Bunları oku bak, altı parti olarak çalıştık, ama itiraz edeceğin bir şey olabilir, ekleyeceğin görüşler olabilir, yeni bakış açıları olabilir.' Ortak adayın da katkıları ile son halini verdikten sonra, tek bir ortak seçim beyannamesiyle seçime gitmiş olacağız. Nokta atış takvim vermem mümkün değil. Fakat ortak adayın tespiti de seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber ele alacak bir konu. Öncesinde bu konuyu konuşmama kararı aldık" dedi.