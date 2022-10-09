  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne yaptın sen böyle Mansur Yavaş! O skandalın altından bakın ne çıktı

Gonzalez övgü yağdırdı: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye!

O bankanın müşterilerinin borçları bir gecede iki katına çıkmıştı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Büyükelçilik itiraf etti! ABD’deki köprüde 'İstanbul' sırrı

Bu alçaklık, şeytanın bile aklına gelmez! Vay namussuzlar vay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri fena acıttı! Batı'ya sığınan Miçotakis'ten Türkiye'ye hadsiz tehdit

Bakmayın Osmanlı’ya iftira attıklarına! ‘Alevilik sorunu CHP’nin eseri’

Danıştay son noktayı koydu! Taksiler için flaş karar!

Deprem uzmanından korkutan "25 Ekim" uyarısı: Bu, bardağı taşıran son damla olabilir

O iddia ortalığı karıştırdı! Bakan hanım, o isimle çok fena kapıştı
Gündem Ali Babacan'dan 'ortak aday' açıklaması! İşte alabildikleri karar
Gündem

Ali Babacan'dan 'ortak aday' açıklaması! İşte alabildikleri karar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Nokta atış takvim vermem mümkün değil. Fakat ortak adayın tespiti de seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber ele alacak bir konu. Öncesinde bu konuyu konuşmama kararı aldık" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 19:14:00 -
Ali Babacan'dan 'ortak aday' açıklaması! İşte alabildikleri karar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Nokta atış takvim vermem mümkün değil. Fakat ortak adayın tespiti de seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber ele alacak bir konu. Öncesinde bu konuyu konuşmama kararı aldık" dedi.

Babacan, Karaman'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Babacan, kafası karışık altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Ortak aday ile ilgili tespit, seçim yaklaşmasıyla beraber yapılacak. Fakat önce bizim çalışmalarımızı bitirmemiz gerekiyor. Bir, geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz, parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceği ile ilgili çalışmayı tamamlamamız gerekiyor. Bir de ortak seçim beyannamesi çalışmamızı tamamlamamız gerekiyor. Bunlar biterken ortak adayı da konuşmaya başlayacağız. Eğer ortak aday, 6 genel başkandan birisi olursa sorun yok."

Ortak adayın, altılı masadan olmaması durumunda izlenecek yolu da anlatan Babacan, "O zaman ne yapacağız? Onu da davet edeceğiz. Senin bir görüşün var mıdır? 'Bunları oku bak, altı parti olarak çalıştık, ama itiraz edeceğin bir şey olabilir, ekleyeceğin görüşler olabilir, yeni bakış açıları olabilir.' Ortak adayın da katkıları ile son halini verdikten sonra, tek bir ortak seçim beyannamesiyle seçime gitmiş olacağız. Nokta atış takvim vermem mümkün değil. Fakat ortak adayın tespiti de seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber ele alacak bir konu. Öncesinde bu konuyu konuşmama kararı aldık" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23