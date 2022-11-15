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Siyaset Ali Babacan'dan Meral Akşener'e şok sözler! Çarşı bu defa çok fena karışacak
Siyaset

Ali Babacan'dan Meral Akşener'e şok sözler! Çarşı bu defa çok fena karışacak

Muhalefetin oluşturduğu 'Altılı Masa'da ortak cumhurbaşkanı adayı krizi zirve yaptı. Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında isim vermeden Meral Akşener ve İYİ Parti cephesinden gelen açıklamalara tepki gösterip, "Başka rüyaları olan varsa buyursun gitsin" dedi ve ekledi: "2018'de denemediler mi? Ne oldu."

Yeniakit Publisher
2022-11-15 15:35:00 -
Ali Babacan'dan Meral Akşener'e şok sözler! Çarşı bu defa çok fena karışacak

Altılı Masa'nın son toplantısına ev sahipliği yapan Ali Babacan, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda masayı karıştıracak açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafe koyan İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İYİ Parti'yi canlı yayında sert sözlerle hedef aldı. 

2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak adaylığını Meral Akşener'in "Ben de adayım" diye ortaya çıkması sonucu engellenmesine gönderme yapan Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında Akşener'in ismini vermeden sert sözlerle eleştirdi. 

Başka rüyaları olan varsa buyursun gitsin

"Birinci turda Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ancak ve ancak ortak aday formülüyle mümkün" diyen Ali Babacan, "Başka rüyaları olan varsa buyursun gitsin. 2018'de denemediler mi? 2018'de ortak aday çıkaramadılar ve her şey dağıldı gitti" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında geri vites yaptı

Hemen araya giren İsmail Küçükkaya, "Bir yemekte Meral Akşener 'ben 2018 seçiminden gerekli dersleri çıkardım' dedi" ifadelerini kullanınca Ali Babacan, geri adım atıp, "Ben 2018 seçimiyle ilgili o sözleri kimseyi parmakla işaret etmek için söylemedim." ifadelerini kullandı. 

 

 

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Yorumlar

Isa

Cek…cak——

Zeynel

Akp eskileri mhp eskileri chphdpypg partisi ganyan bayii ülkede muhalefete bak ümitsiz vaka bi cacık olmaz onun için durmak yok yola reisle devam diyoruz
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