Ali Babacan'dan Kadir Topbaş açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hakk'a yürüyen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.
Topbaş'ın vefatı sonrası Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Babacan Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."