  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de muhalefetin desteklenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyleyen Joe Biden ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:55:00 -

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklediğini belirterek skandal açıklamalarda bulundu. Muhalefetle doğrudan temasa geçilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyleyen Biden ile ilgili DEVA Partisi Ali Babacan'dan bir paylaşım geldi.

Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Joe Biden’in 7 ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu. Demokrasimizin yegane güç kaynağı halkımızın iradesidir. Siyasi partilerin bundan başka bir desteğe ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Halil

Seninde hosuna mi gitti?
  • Yanıtla

Hikmet

Seni rahatsız eden ne? Sakın aynı dönemlere denk gelen parti kurma girişimin olmasin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap
Dünya

'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini s..
İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var
Gündem

İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var

Son haftalarda yeniden artışa geçen koronavirüs vakaları korkuturken İstanbul Boğazı’nda yat partileri düzenlenmeye devam ediyor. Lüks tekne..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı