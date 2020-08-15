Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklediğini belirterek skandal açıklamalarda bulundu. Muhalefetle doğrudan temasa geçilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyleyen Biden ile ilgili DEVA Partisi Ali Babacan'dan bir paylaşım geldi.

Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Joe Biden’in 7 ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu. Demokrasimizin yegane güç kaynağı halkımızın iradesidir. Siyasi partilerin bundan başka bir desteğe ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.