Ali Babacan’dan fitne dolu sözler

Yeni Akit Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da partisinin 1. Olağan Antakya ve Defne ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmalarda inanılmaz ifadeler kullandı. Babacan konuşmasında, “Suriye’de kalıcı çözümün yolu yapıcı ve gerçekçi diyaloglardır” ifadelerini kullanan Babacan, sanki Türkiye’de ayrımcılık ve mezhepçilik üzerine kurulu bir rejim varmış gibi “Kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı, herkesin kendi kimliğiyle, olduğu gibi kabul edildiği bir ülkeyi inşa etmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Etnik, dini, mezhebi ve kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Toplumdaki tüm farklılıkları kapsayan ‘eşit vatandaşlık’ anlayışından hiçbir zaman sapmayacağız” diye konuştu.

Alevileri kışkırttı!

Konuşmasında Alevileri de kışkırtmayı ihmal etmeyen Ali Babacan, “Tüm vatandaşlarımızın, inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir Türkiye’yi oluşturacağız. Ötekileşme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Alevi vatandaşlarımızın başta ibadethanelerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelindeki sorunlarının çözümü için de gerekli her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.

“Kazanılmış tüm hakların garantisi olacağız”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Hiçbir vatandaşımız, devlet kapısının önünde korku ve endişe yaşamayacak. Devletin kademelerini, ayrımcılık yapmaksızın, bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımıza, liyakati baz alarak açacağız. Topraklarımızın üzerinde yaşayan herkesin haklarını koruyacağız. Kazanılmış tüm hakların garantisi biz olacağız. Haklarımıza göz diken kimseye geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.