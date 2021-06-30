Ali Babacan'dan 'aşı zorunluluğu' zorbalığı! Vatandaşlardan "#AliBabacanHaddiniBil" tepkisi geldi

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Son dönemde aşı yaptıran ve yaptırmayan vatandaşların karşı karşıya getirilme çabasına bir yenisi daha eklendi. Aşı olmayan vatandaşlara yönelik 'yasakçı' ve 'zorba' baskılara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.

Ali Babacan, Sakarya’da partisinin 1. Olağan Akyazı İlçe Kongresi’nde zorunlu aşıya yönelik açıklamalarda bulundu.

"Ağustos ayı pandemiyle mücadelede çok kritik bir tarih. Risk altındaki 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımıza mutlaka 3. doz rapel (pekiştirme aşısı) yapılmalıdır. Bu pekiştirme aşıları da mutlaka RNA aşılarından olmalıdır." ifadelerin kullanan Ali Babacan, zorunlu aşıyı savundu.

Babacan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu dönemde salgının yayılmasında yeniden bir artış görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Kapalı mekanlara girişte ilave bir tedbir olarak aşı zorunluluğunun düşünülmesi gerektiğini ortaya koymak istiyoruz. Bu işte rehavet olmaz. Özgürce, serbestçe hareket edebilmeliyiz. Bu esnada gereken tedbirlerin alındığından da emin olmalıyız. Böylece toplum olarak kendimizi güvende hissetmeliyiz."

Sosyal medyada Ali Babacan'ın sözlerine sert tepki

Ali Babacan'ı sözleri vatandaşlardan büyük tepki aldı. #AliBabacanHaddiniBil etiketine binlerce tepki tweeti yağdı.

Etiket kısa sürede ilk sıraya yerleşti.

İşte vatandaşların tepkilerinden bazıları: