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Siyaset Ali Babacan'a siyasi hırsı bunu da yaptırdı! Terör ilişkili belediyelere 'kayyım' atanmasını eleştirdi
Siyaset

Ali Babacan'a siyasi hırsı bunu da yaptırdı! Terör ilişkili belediyelere 'kayyım' atanmasını eleştirdi

Siyasi hırsı uğruna davasını ayaklar altına alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şimdi de terör iltisaklı belediyelere atanan kayyımları eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 21:51:00 - 2022-02-23 21:57:58

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi hırsları uğruna bütün değerlerini ayaklar altına alan Ali Babacan, şimdi de HDP'li belediyelere terör ilişkileri sebebi ile kayyım atanmasını eleştirdi.

'Kayyımlarla milletin oyu gasbedildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletin oyunu gasbetmekle suçlayan Babacan, şunları söyledi:

Ülkenin doğusunda seçilmiş belediye başkanları hukuksuz bir şekilde görevlerinden alınırken, vatandaşların iradesine kayyımlar atanırken tüm bu operasyonları bizzat kendisi yönetti. Kayyımlarla milletin oyu gasbedildi.

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