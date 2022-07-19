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Siyaset Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! Sapkınlığın önünü açmayı vadettiler...
Siyaset

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! Sapkınlığın önünü açmayı vadettiler...

Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal istemini reddetmesinden sonra mesaj paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri durumunda sapkın yaşamın önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacaklarını söylediler.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 20:16:00 -
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! Sapkınlığın önünü açmayı vadettiler...

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal istemi Danıştay 10. Dairesi'nde görüşüldü. Danıştay, kararın iptalini 2 şerhe karşın 3 oyla reddetti.

Danıştay'ın kararından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hukuk kararını hedef alarak, "Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararı hukuka aykırıdır." dedi.

Seçim vaadi veren Babacan, sapkınlığın önünü açan sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacaklarının sözünü verdi: İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya devam edeceğiz ve iktidara geldiğimizde ilk iş, sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız. Bu hukuksuzluk devam etmeyecek. Milletimize sözümüz olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hukuka müdahale etmekle suçlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu mesajına şöyle devam etti:

Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız.

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