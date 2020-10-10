  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş sorusu sorduğu sırada CHP liderinin şaşkın tavırlarda bulunması mizah konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 00:31:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. İki lider toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu ile Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş sorusu sorduğu sırada CHP liderinin şaşkın tavırlarda bulunması sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Maraş?"

"Pardon?" diyerek duraksayan ve "Maraş?" ifadesinde bulunan, sorusunu tekrar tekrar açıklayan muhabire yine "Anladım" diyerek tekrar sessizliğe bürünen Kılıçdaroğlu'nun bu hali mizah konusu oldu.

O sırada Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nun hali karşısında attığı bakışlar da dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

Konuyla ilgili mizahi bir video hazırlanırken sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar da bu videoya güldüren yorum attı. 

Yorumlarına gülücük emojisi koyan vatandaşlar şu yorumlarda bulundu:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler
Gündem

Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu ..
Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması
Dünya

Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını 'doğru yönde cesaret verici adım' olarak tanımladı. Dı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay