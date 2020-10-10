Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş sorusu sorduğu sırada CHP liderinin şaşkın tavırlarda bulunması mizah konusu oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. İki lider toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kılıçdaroğlu ile Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş sorusu sorduğu sırada CHP liderinin şaşkın tavırlarda bulunması sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Maraş?"
"Pardon?" diyerek duraksayan ve "Maraş?" ifadesinde bulunan, sorusunu tekrar tekrar açıklayan muhabire yine "Anladım" diyerek tekrar sessizliğe bürünen Kılıçdaroğlu'nun bu hali mizah konusu oldu.
O sırada Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nun hali karşısında attığı bakışlar da dikkat çekti.
Sosyal medyada gündem oldu
Konuyla ilgili mizahi bir video hazırlanırken sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar da bu videoya güldüren yorum attı.
Yorumlarına gülücük emojisi koyan vatandaşlar şu yorumlarda bulundu: