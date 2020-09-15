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Gündem Ali Babacan: Koronavirüse yakalanan babam yoğun bakımda yatıyor
Gündem

Ali Babacan: Koronavirüse yakalanan babam yoğun bakımda yatıyor

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:46:00 -
Ali Babacan: Koronavirüse yakalanan babam yoğun bakımda yatıyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk televizyonunda katıldığı bir televizyon programında koronavirüse yakalanan kendisinin ve ailesinin sağlık durumu  ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Sağlık durumu sorulan Ali Babacan bir haftadır evde tedavi gördüğünü belirterek "Bugün benim üçüncü haftam Kovid-19'la. İlk hafta, çok insanda bulunan bazı bulgular vardı, şikayetlerim vardı. Ama evde geçti ilk hafta, nispeten daha rahat bir bölüm diyebilirim. Sonra ikinci hafta hastanede tedaviye devam etmek istedi doktorlarımız. 8 gün hastanede kaldım. Genel bulgular iyileşme eğilimine girince, dediler ki tedavi evde devam edebilir. Yaklaşık bir haftadır da evdeyim" dedi.

“Üç kişiyle sınırlı tuttuk”

Yeni tip koronavirüse yakalanan eşi ve çocuklarının hastalığı bir hafta içerisinde atladığını kaydeden Babacan "Eşim ve küçük oğlum benimle aynı gün hastalandılar. İkisi de bir haftada atlattı. Hastane tedavisi gerekmeden evde ikisi de atlattı çok şükür. Kızımızı biraz daha izole bir yerde tuttuk. Kendi çekirdek ailemizde üç kişiyle sınırlı tutabildik rahatsızlığı" ifadelerini kullandı.

“Babam yoğun bakımda”

Babasının hastanede yoğum bakımda koronavirüs tedavisi gördüğünü belirten DEVA Partisi lideri "Ama şu anda benim kayınpederim tedavi görüyor üç haftadır. Babam hastanede yoğun bakımda. Babamla bir aydır hiç görüşmüyorduk, koruma altında tutmaya çalışıyorduk ama nasıl kaptı bilemiyorum doğrusu" dedi.

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