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Ali Babacan istifa dilekçesini AK Parti’ye verdi

Yeni parti hazırlığında bulunduğu iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, istifa dilekçesini AK Parti Genel Merkezine verdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:24
Ali Babacan istifa dilekçesini AK Parti’ye verdi

Yeni parti hazırlığında bulunduğu iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, istifa dilekçesini AK Parti Genel Merkezine verdi.


AK Parti kurucu üyeliğinden istifa ettiğine dair dilekçesini AK Parti Genel Merkezine ulaştırdığını duyuran eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:


"Ağustos 2001 tarihinde kurucu üyesi olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 14 yıl MKYK üyeliği yaptım. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 13 yıl Bakanlar Kurulu Üyesi oldum. Bu süre içerisinde ülkemizin elde ettiği büyük başarılara katkı vermekten onur duydum. Görevde olduğum dönemlerde partinin kuruluş ilke ve değerlerini hem ülkemizde hem de dünyada inanarak savundum. Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarında, doğruları için verilen büyük mücadelelerin bizzat içinde olmak benim için şeref oldu. Son yıllarda ise pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım. Çok çeşitli kesimlerle yaptığımız istişareler de bunu teyit etmektedir. Türkiye’nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım, böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tanışmış olmak da bizim için çok sevindirici olmuştur. İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Bu gerçekler dikkate alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görünmemektedir. Bugün itibariyle istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım. Hepimizin amacı ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye’yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır. İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Siyasete ilk girdiğim günden bu yana bunlar için canla başla çalıştım. Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim.”

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:24
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