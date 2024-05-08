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Siyaset Ali Babacan ismiyle dolandırıcılık!
Siyaset

Ali Babacan ismiyle dolandırıcılık!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 21:54:00 -
Ali Babacan ismiyle dolandırıcılık!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde kendi fotoğraflarının kullanılarak sosyal medyada dolandırıcılık amaçlı kullanıldığını iddia etti.

Babacan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, fotğraflarının kullanılmak suretiyle dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını söyledi.

"Son günlerde gittikçe artan şekilde çeşitli sosyal medya hesaplarından fotoğraflarım paylaşılarak yalan içeriklerle insanlar dolandırılmaya çalışılıyor." diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Siber dolandırıcılar, haber süsü verdikleri içeriklerle, ‘Şu hesaba şu kadar para yatırın’ gibi ifadelerle vatandaşlarımızı kandırıyor. Yalan içeriklere itibar eden vatandaşlarımız yatırım amacı zannettikleri içeriklerle dolandırılmaya çalışılıyor. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Facebook ve İnstagram aracılığıyla yapılan dolandırıcılık sebebiyle bu platformların bağlı olduğu Meta şirketi yetkilileriyle temasa geçerek gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettik. Vatandaşlarımızdan, sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların hiçbirine itibar etmemelerini, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.

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