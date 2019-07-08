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Ali Babacan ismi silindi

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AK Parti'nin kurucu üye listesinden çıkartıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
Ali Babacan ismi silindi

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT-Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etti. Babacan istifasını yazılı bir açıklama ile duyurdu. AK Parti'nin resmi internet sitesindeki kurucular listesinde yer alan Babacan, listeden çıkartıldı. Partinin resmi internet sitesine göre 60 kurucu üye sayısı Ali Babacan’ın isminin silinmesiyle birlikte 59’a düştü. AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde 74 kişilik kurucular kurulu listesiyle resmen kurulmuştu.

Edinilen bilgilere göre, Babacan’ın istifa dilekçesinin "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı"na katılmak için Saraybosna’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da danışmanlarının iletebileceği, vekillerle istişare toplantılarında da gündeme gelebileceği öğrenildi.

AK PARTİ'NİN KURUCU ÜYELERİ

AK Parti'nin 'kurucu üyeleri' arasında yer alan isimler şöyle: "Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Aktaş, Alaattin Büyükkaya, Ali Aydın Dumanoğlu, Ali İhsan Arslan, Ali Yüksel Kavuştu, Ayşe Böhürler, Ayşenur Kurtoğlu, Binali Yıldırım, Halil Ürün, Burhan Kuzu, Bülent Gedikli, Cemal Kamacı, Erol Oral, Ersin Nazif Gürdoğan, Fatih Recep Saraçoğlu, Güldal Akşit, Gürsoy Erol, Cüneyd Zapsu, Habibe Güner, Halil Caner Doğaneli, Haluk İpek, Hasan Murat Mercan, Hayati Yazıcı, İbrahim Çağlar, İbrahim Reyhan Özal, İlhan Albayrak, İsmail Safi, İsmet Uçma, Lokman Ayva, Mehmet Ali Bulut, Mehmet Beyazıt Denizolgun, Mehmet Hilmi Güler, Mehmet Özlek, Mehmet Sayım Tekelioğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mihrimah Belma Satır, Muammer Kakı, Muharrem Karslı, Muharrem Tozçeken, Murat Yalçıntaş, Mustafa Ünal, Nazım Ekren, Nimet Baş, Nuray Oral, Nurettin Canikli, Osman Nuri Filiz, Reha Denemeç, Remziye Öztoprak, Sami Güçlü, Sema Karabıyık, Sema Ramazanoğlu, Serap Yahşi Yaşar, Süleyman Gündüz, Şaban Dişli, Tamer Özyeğitoğlu, Tayyar Altıkulaç, Ceyhun Yasemin Şimşek, Ziyaettin Yağcı."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
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