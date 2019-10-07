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Ali Babacan ekibinden 'üçüncü ittifak' açıklaması

Ali Babacan'ın kuracağı partinin "CHP-HDP" dışındaki partilerin oluşturacağı "Üçüncü İttifak" cephesinde mi yer alacağı merak konusu olurken, Babacan ekibinde yer alan önemli bir isim, "İttifakların bir parçası değil, milletin üzerinde ittifak ettiği bir oluşum olmak istiyoruz" dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:14
Ali Babacan ekibinden 'üçüncü ittifak' açıklaması

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, kuracağı partiler, şimdiden ileriye dönük "ittifak senaryoları" içinde konumlandırılmaya başlandı.

Aralık ayında partini ilan etmesi beklene Babacan'ın tabelasını asmaya hazırlanan ekibinde yer alan önemli bir siyasetçi, geldikleri noktayla ilgili BBC Türkçe'ye konuştu.

"İttifakların parçası olmayız"

Babacan'ın ekip arkadaşlarına göre, bu tür yakıştırmalar ya da hesaplar doğu değil:

"Herhangi bir yapının parçası olmak üzere bu kadar mesai harcanmaz. İttifak ortağı olmak için bu kadar zahmete katlanılmaz. Şu, bu ittifakın parçası olmak değil, Türkiye'de icra yetkisini alabilecek, milletin üzerinde ittifak ettiği bir oluşum olmak istiyoruz. Evet sistem yüzde 50+1'i zorunlu kılıyor ama, seçmen Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağını düşündüğü bir kadroyu görürse, rahatlıkla sistemi teslim edeceği bir zemini de oluşturabilir."

"Merkez kadro netleştiriliyor"

Parti kurma çalışmalarına hız verdiği belirtilen Ali Babacan'ın, partisinin kurucu kadrosunda, geniş bir siyasi yelpazeye yer vereceği belirtiliyor.

"Sokakta karşılaşsak selam vermekte tereddüt edilecek isimler partide yer almak istiyor"

Babacan'ın, geldiği siyasi kesimden çok farklı siyasi yelpazedeki üst düzey isimlerle görüştüğünü anlatan söz konusu siyasetçi, bu ayın ortasında partinin merkez kadrosunu netleştirmeyi hedeflediklerini anlattı:

"Belki siyaseten gırtlak gırtlağa geleceğimiz, sokakta karşılaşsak selam vermekte tereddüt edecceğimiz kesimler bu hareketin içinde yer almak istiyor. Çok ilginç fikirler ortaya çıkıyor. Mesela, 'ideolojik olarak bir araya gelmemiz zor, ama başarılı olmanız lazım' diyorlar. 'İçerde katkı vermemiz daha yararlı olursa partinize katılalım, dışarıda kalmamız gerekirse öyle destek verelim. Ama bu hareketin başarılı olması lazım' diyorlar."

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:14
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