Ali Babacan, Cumhur İttifakı'na operasyon çekmeye çalıştı

AK Parti hükümetlerinde 13 yıl aktif görevlerde bulunduktan sonra ayrılarak DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan muhaliflere yaranmak için aslı astarı olmayan çıkışlarına devam ediyor.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin avukatlığını yapacak kadar düşen Babacan son olarak Cumhur İttifakı'na operasyon çekmeye çalıştı.

AK Parti milletvekili iken yaptığı ikiyüzlülüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesinin göbeğindeyim" ifadesiyle itiraf eden ve büyük tepki çeken Ali Babacan, Cumhur İttifakı için şu iddaları ortaya attı:

"Sayın Bahçeli her ne kadar kabine üyesi vermediyse de Sayın Erdoğan sorumluluğu paylaşmak için MHP’li birkaç bakan olmasını çok ister diye tahmin ediyorum.

Sayın Bahçeli ne yapıyor? ‘İktidarın ortaklığından menfaatim olsun ama sorumluluğuna karışmayayım’ diyor. ‘Kâra ortak olayım, zarardan uzak durayım’ diyor.”