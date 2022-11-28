Ali Babacan çok fena madara oldu! Üç-beş yıl kendine gelemez artık

Engin Ardıç, "Mart'ta baskın seçim bekliyorum" diyen Ali Babacan'ı çok fena madara etti. "Haziran'a üç ay kala bunun neresi baskın sayılıyorsa?" ifadelerini kullanan Ardıç, "Önce dua edin de manevi babanız Abdullah Gül aday gösterilsin... Kaybedince ne yapacaksınız, kendinize de bir iş ayarlayın şimdiden" dediği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ali Babacan "Mart'ta baskın seçim" bekliyormuş...

Haziran'a üç ay kala bunun neresi baskın sayılıyorsa?

Bunu hep yapıyorlar, bıkmadılar.

Muhalefet saflarında "erken seçim olacak" iddiasını ortaya atmayan kimse kalmadı.

Birkaç yıldır çiğniyorlar bu sakızı...

Onlara amigo yazarlar da katılıyor.

Yazarlar "katılıyorlar" mı, yoksa önce onlar yumurtluyorlar da siyasiler bunlardan mı ilham alıyor, pek de belli değildir.

Çokbilmişler "şu tarihte erken seçim, bu tarihte erken seçim" deyip durdular ama hiçbirinin aklından da özür dilemek geçmiyor...

Ayıptır yahu, bu kadar da üst üste ve kör kör parmağım gözüne yanılma olmaz ki...

Bu iş, anketçi olduğunu iddia eden bazı soytarıların "yüzde 20 yanılma payıyla" sonuç çıkarmalarına benzedi.

***

Ali Bey, gülünç olmaktan vazgeçin.

Muhalefet seçimi kazanacakmış, sizi de ekonomiden sorumlu bakan yapacaklarmış, siz de IMF'den borç alıp memleketi kurtaracakmışsınız...

Bu yeterince gülünç.

Şimdi sorsam siz de Cem Uzan gibi "Cumhurbaşkanı olacağım!" dersiniz, gülünçlük duvarını aşarsınız.

Önce dua edin de manevi babanız Abdullah Gül aday gösterilsin...

Kaybedince ne yapacaksınız, kendinize de bir iş ayarlayın şimdiden.

İP kontenjanından Meclis'e girebilirseniz yatın kalkın dua edin, sesiniz çıkmasın.

O partiyi de kapatın gitsin, kalabalık ediyor."