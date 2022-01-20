Ali Babacan, Abdullah Gül'ün kararını duyurdu

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna, "İnsani ilişkilerimiz sürüyor. Kendisi aktif siyasette olmayacağını söyledi. Dolayısıyla partimizle formel ya da informel bir ilişkisi yok" dedi.



Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri'de bir düğün salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Babacan, kuruluşunun üzerinden yaklaşık iki yıl geçen partinin örgütlenme süreciyle ilgili bilgi verdi.

Çeşitli eylem planları hazırladıklarını aktaran Babacan, tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar ve dijital dönüşümler konusundaki eylem planlarını açıkladıklarını, 3 konuda da eylem planlarının hazır olduğunu ve çok kısa süre içinde paylaşacaklarını söyledi.

Bütün eylem planlarının tarihinin ve bütçesinin belirlendiğini anlatan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçesini hesap edemediğimiz bir eylem planımız yok, tarih ve gün vermediğimiz bir eylem yok. 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum biliyorsunuz. Nasıl iş dünyasında bir söz verirken hem miktar hem de tarih vardır, sipariş alırken miktar ve tarih konuşursunuz, bu sözü yerine getirmek için uğraşırsınız. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacağı bütün işlerin her bir maddesinin bütçesini hesap ediyoruz, tarih veriyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti böyle bir çalışma yapmamıştı. AK Parti'de iken orada da planlama ve programlama alanında çok emeğim var. 3 tane 5 yıllık kalkınma planının koordinasyonunu yaptım. Hiçbir program bizim şu anda yaptığımız kadar detaylı olmamıştı. Bunlar tamamlanınca açıklıyoruz, kıskanma yok, birisi kopya çeker diye endişemiz yok."

İttifak sözleri

Babacan, bir ittifak içinde yer alıp yer almayacakları sorusuna, "DEVA Partisi şu anda herhangi bir ittifak içinde yer almıyor. Şu ana kadar diğer partilerle yaptığımız somut iş birliği anlamında parlamenter sistem çalışması oldu. Önümüzdeki süreçte biz herhangi bir ittifakta yer alır mıyız yoksa seçimlere tek başımıza mı gireriz bunun kararını oluşturacağız, bugün itibarıyla bir kararımız yok. Tabi ki yaptığımız hazırlıkları ittifakta olursak ittifak masasına koyarız, çünkü bunlar ülkemiz için yaptığımız hazırlıklar. Başka fikri olanlar da koyar." yanıtını verdi.

Abdullah Gül açıklaması

Abdullah Gül ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna da yanıt veren Babacan, "İnsani ilişkilerimiz sürüyor. 3-4 ayda bir oturup ev sohbeti yapıyoruz. Hem bir siyasetçi hem de bir devlet adamı olarak tecrübelerini önemsiyorum. Tecrübelerinden istifade ediyoruz. Kendisi aktif siyasette olmayacağını söyledi. Dolayısıyla partimizle formel ya da informel bir ilişkisi yok. Partimiz kurulurken fikri desteğini verdi, yeni bir partinin Türkiye için çok gerekli olduğunu ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.