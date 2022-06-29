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Aktüel Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi
Aktüel

Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Ağaoğlu Şirketler Grubu, şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:56:00 -
Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Ağaoğlu Şirketler Grubu, şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Şirket, yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyunda yer alan "İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi." haberlerine cevap verdi.

Açıklamada, "​​​​​​​Basında yer alan “İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi.' başlıklı haberlere istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu'na, Ataşehir’de rutin kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır. Sayın Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

 

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