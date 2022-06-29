Ali Ağaoğlu kalp krizi mi geçirdi? Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl?

Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Ali Ağaoğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirtilirken anjiyo tedavisi sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı. Peki Ali Ağaoğlu kimdir, nereli kaç yaşında, evli mi bekar mı, kaç çocuğu var?

Ali Ağaoğlu kimdir?

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990’lı yılların sonlarında başladığı “My” konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 10. sırada yer aldı. Mart 2013 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

Ali Ağaoğlu evli mi?

Ali Ağaoğlu hâlen ayrı yaşadığı ilk eşi ile evlidir ve bu evlilikten iki çocuk sahibidir. Ali Ağaoğlu'nun toplamda 5 çocuğu vardır.

Ali Ağaoğlu serveti ne kadar?

Ali Ağaoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almaktadır.