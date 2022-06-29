Ali Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, İstanbul Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.
68 yaşındaki iş adamı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı.
Sağlık durumu iyi
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor. Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.
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