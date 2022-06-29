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Gündem Ali Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ali Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, İstanbul Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:04:00 -
Ali Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

68 yaşındaki iş adamı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı.

Sağlık durumu iyi

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor. Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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