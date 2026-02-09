Algoritmalar günlük hayatın merkezine yerleşti

OKAN ÇETİNDAĞ / İSTANBUL

Algoritmalar sayesinde tercih yapan, tahmin üreten ve kullanıcıyı yönlendiren dijital sistemlere dönüşen bu cihazlar, günlük hayatın neredeyse her alanında belirleyici bir rol üstleniyor. Arama motorlarında karşılaşılan sonuçlardan sosyal medyada görülen içeriklere, navigasyon uygulamalarının çizdiği rotalardan telefon kameralarının yaptığı otomatik iyileştirmelere kadar pek çok süreç, görünmez bir dijital akıl tarafından yönetiliyor. Uzmanlara göre bu dönüşümün temelinde algoritmalar yer alıyor. Uzmanlar, algoritmaların sunduğu kolaylıkların yanında veri gizliliği, şeffaflık ve etik sorunlara da dikkat çekiyor. Hangi verilerin toplandığı, bu verilerin nasıl işlendiği ve kararların hangi kriterlere göre alındığı, teknoloji çağının en önemli tartışma başlıkları arasında yer alıyor. Bilgisayarlar ve telefonlar artık “hangi bilginin gösterileceğine, hangi işin ne zaman yapılacağına” karar verebilen sistemler hâline gelmiş durumda. Doğru tasarlandığında hayatı kolaylaştıran bu dijital yapıların, bilinçli ve denetimli kullanılması hâlinde toplum için büyük bir avantaja dönüşebileceği vurgulanıyor.