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Gündem Algınız batsın utanmazlar! ‘Kemal'in elektriğini Erdoğan kesti’
Gündem

Algınız batsın utanmazlar! ‘Kemal'in elektriğini Erdoğan kesti’

Geceliği 100 bin lira olan ultra lüks otel odalarında kalan veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumu provoke etmek için elektrik faturalarını ödemeyince evinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu'nun ucuz siyaseti toplumun tüm kesimlerinden tepki çekerken şovun medyadaki tetikçisi Cumhuriyet Gazetesi ise alçak bir algı operasyonuna kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 15:04:00 - 2022-04-22 15:08:35
Algınız batsın utanmazlar! ‘Kemal'in elektriğini Erdoğan kesti’

 yeniakit.com.tr 

Boğaz manzaralı otellerin kral dairelerinde kalan ve gecelik 100 bin lira ödemekten geri durmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödemediği faturalar nedeniyle elektriği kesildi.

Operasyonun medya ayağı devrede

Önceden kurgulanmış şovunu adım adım uygulamaya koyan Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu da yanına alarak utanmadan gaz lambası ile bir de açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Eşimle birlikte bir hafta boyunca bu karanlıkta kalacağız. Tereddüt ediyor muyuz asla. Ben ne ağzında gümüş kaşıkla doğdum ne de saraylarda yaşadım." diyerek rol keserken, şovun medya ayağı Cumhuriyet Gazetesi de boş durmadı.

Kılıçdaroğlu çiftinin tiyatrosunu "Eşkıya düzene ödeme yok" başlığıyla manşetine çeken yandaş Cumhuriyet, hemen altına yerleştirdiği kutuda ise "Dünyada gündem oldu: Rakibinin elektriğini kesti" ifadesini kullandı.

Utanma duygusunu kaybeden Cumhuriyet, vatandaşların ödediği faturayı ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun rezil provokasyonunu "Rakibinin elektriğini kesti" ifadeleriyle vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Erdoğan’ın rakibinin elektriğini bile kestiği algısı yapan Cumhuriyet Gazetesi'nin bu alçak operasyonuna okurları bile ‘Pes artık’ şeklinde yorumladı.

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