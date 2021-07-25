Algınız batsın! Basın oralarda özgür, Türkiye'de özgür değil öyle mi?

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Türkiye'de 'basın özgürlüğü yok' yaygarası yapan ve suç işleyen gazetecilerin yargılanmasını engellemek isteyen Evrensel Gazetesi, örnek gösterdiği Batı'da öldürülen gazetecilerin pişkince haberini yaptı.

Evrensel yazarı Fatih Polat, "Gazetecilik öldürülemeyecek müthiş bir meslektir" başlıklı yazısında on günde 3 gazetecinin öldürüldüğünü yazdı.

Daha önceki yazılarda "Türkiye'de basın özgürlüğü yok" algısı yapan Evrensel, övdüğü Avrupa'da gazetecilerin öldürüldüğünü ve can güvenliğinin olmadığını yazması pes dedirtti.

Fatih Polat yazısında şu ifadeler kullandı:

Son on günde 3 ülkede 3 meslektaşımızı kaybettik.

Reuters’ın Hindistan’daki Pulitzer ödüllü foto muhabiri olan Danish Siddiqui, ABD güçlerinin çekilmekte olduğu Afganistan’ın Kandahar bölgesindeki çatışmaları haberleştirirken Taliban’ın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ise geçen hafta düzenlenen LGBT karşıtı bir gösteride görev yapan 37 yaşındaki Kameraman Alexander Lachkarava aşırı sağcıların saldırısına uğramasının ardından 11 Temmuz’da hayata gözlerini yumdu.

Hollanda’da da suç örgütlerine yönelik araştırmacı gazeteciliğiyle pek çok ödül kazanan 64 yaşındaki Gazeteci Peter R de Vries, bir televizyon programına konuk olduktan sonra eve dönerken başından vuruldu. Vries, hastanede yaşamını yitirdi.

RSF’nin AB ve Balkanlar Masası Başkanı Pavol Szalai, “Peter R. de Vries cinayeti, organize suçun artık medya için büyük bir tehlike oluşturduğu Avrupa’daki bir dizi gazeteci cinayetinin sonuncusu” derken son dört yıl içinde gazeteci cinayetlerindeki tırmanışa dikkat çekti: “Bu; Hollandalı gazeteciye mafya tarzı saldırı, organize suçtan da şüphelenilen diğer üç cinayeti takip ediyor: 2017’de Malta’da Daphne Caruana Galizia, 2018’de Slovakya’da Jan Kuciak ve bu yılın nisan ayında Yunanistan’da Giorgos Karaivaz.”

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) verilerine göre 2021’de dünyada şu ana kadar 22 gazeteci öldürüldü.

Basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye'ye algı operasyonu

Türkiye aleyhinde verdiği raporlarla bilinen Sınır Tanımayan Gazeteciler isimli oluşum, taraflı olarak düzenlediği Basın Endeksi Raporu'nda Hollanda'yı 5'inci, Gürcistan'ı 60'ıncı ve Afganistan'ı 122'nci sırada gösterirken Türkiye'yi 154'üncü sırada gösteriyor.

Halbuki iç kargaşa yaşanan Afganistan'ın bile gerisinde gösterilen Türkiye'de gazetecilerin can güvenliği devlet tarafından sağlanırken Evrensel'deki yazıyla birlikte 5'inci sırada gösterilen Avrupa ülkesi Hollanda'da gazetecilerin can güvenliğinin olmadığı tespit edilmiş oldu.