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Gündem Algı ve ‘yağ’cılık bir arada! Meral Akşener Öğretmenler Günü'nde de boş durmadı
Gündem

Algı ve ‘yağ’cılık bir arada! Meral Akşener Öğretmenler Günü'nde de boş durmadı

19 yıllık iktidarı döneminde cumhuriyet tarihinden fazla atama yapan AK Parti'ye İP'ten çirkin algı operasyonu. “Hz Ömer’in adaleti yolunda” sloganını kullanıp şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan’ı koruyup kollayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı videoda, atanamayan öğretmenleri kullanarak onları markette, mağazada, inşaatta çalışan kişiler olarak gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:53:00 -

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle videolu bir mesaj yayınladı. Akşener'in hazırlattığı videoda öğretmenler, markette, mağazada, inşaatta çalışan kişiler olarak gösterilerek çirkin bir algı operasyonuna imza atıldı.

Cumhuriyet tarihinden fazla atama yapıldı

Türkiye'de henüz atanamayan öğretmenler olmasına rağmen, AK Parti hükümeti bu sorunla en fazla mücadele eden hükümet oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar toplam kadrolarda 500 bin öğretmen bulunuyordu. Konuya eğilen AK Parti hükümeti, 19 yıl içinde ek olarak 700 bin öğretmen ataması daha yaparak atanamayan öğretmen sorununu büyük bir ölçüde halletmeye çalıştı. Fakat, cumhuriyet tarihinden çok öğretmen ataması yapılmasına rağmen, Akşener ve muhalefet çirkin algı operasyonlarından vazgeçmedi.

19 yıllık AK Parti iktidarında yapılan öğretmen atamalarının sayısını dahi bilmeyen Akşener, 24 Kasım Öğretmenler günü videosunda sanki bütün öğretmenler, markette, mağazada inşaatta çalışıyormuş gibi bir algı yaparak, akla mantığa sığmayan bir video yayınladı.

Öğretmenler Günü'nde ‘yağ’cılığı da eksik etmedi

Öte yandan Akşener, Öğretmen Günü videosuna ayçiçek yağı fiyatına da gönderme yaptı. Tek videoda 2 algı yağmaya çalışan Akşener, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatına ‘yakın çekim’ girerek ‘yağ’cılık da yapmaktan geri durmadı.

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