Algı operasyonu yapan Euronews'in 'düzeltme' yalanı böyle deşifre oldu!

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FETÖ'cü Servet Yanatma'ya ev sahipliği yapan sözde haber ajansı Euronews, sosyal medyada büyük tepki çeken bir habere imza attı.

Sınır kapısındaki görüntüyü Yenikapı diye paylaştı

Euronews, İmamoğlu'nun Yenikapı'da dizmeyi vaat ettiği sözde makam araçlarının haberinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen araçların görüntüsünü paylaştı.

Tepkilerin ardından 'düzeltme' yaptılar

Algı operasyonunun ardından yalan ifadelerin bulunduğu bir 'düzeltme' yapan Euronews, sosyal medya hesabından "DÜZELTME: Haber yayına hazırlanırken kaynaklarımızda olay yerine ait güncel görsel bulunmadığı için, kimliği ve kaynağı belirtilerek arşiv foto tercih edilmiş; daha sonra Yenikapı'dan bir görselle haber güncellenmiştir" ifadelerinde bulundu.

Ersin Çelik yalanlarını deşifre etti

Euronews'in algı operasyonu ve yalanını gözler önüne seren gazeteci Ersin Çelik, "Açıklamanızda bile manipülasyon var. Saat 12.11'de paylaştınız ve gündem zaten görsellerdi. Haberinizin içine de Canan Kaftanlıoğlu'nun tweetini koydunuz, o fotoğraf güncel değil miydi? Ayrıca tweetinizde "kimliği ve kaynağı belirtilmiş arşiv fotosu" kullanıldığı yazmıyordu." cevabını yapıştırdı.