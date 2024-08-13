Algı operasyonu işte böyle olur! Cumhuriyet’ten Mehmet Doğan’a alçakca FETÖ İftirası

Cumhuriyet Gazetesi, algı operasyonlarına doymuyor. Geçtiğimiz gün vefat eden eski yazarımız Mehmet Doğan, Cumhuriyet Gazetesi'nin alçakca iftirasına maruz kaldı. FETÖ’ye satılmadan önce, dindar entelektüellerin yönettiği dönemde Zaman gazetesinde yazarlık yapan, ancak o dönem Fetullah Gülen ile hiçbir bağlantısı bulunmayan gazetenin o dönemki yazarı Mehmet Doğan’a yönelik olarak "Zaman yazarına, Erdoğan’dan ilan" başlıklı yazı ile alçak bir algıya imza atıldı.

Mehmet Doğan, Zaman gazetesinde yazarlık yaptığı dönemde o gazetenin FETÖ ile hiçbir bir bağlantısı yoktu. Şimdi yurtdışına kaçan ne Ekrem Dumanlı, ne Abdülhamit Bilici, ne Bülent Keneş, ne de diğer FETÖ'cülerin hiçbirisi, Zaman gazetesinde değildi..

Tam aksine, Mehmet Doğan Zaman gazetesinde asla FETÖ'cülerle birlikte olmamış iken, bugün dahi hala Cumhuriyet yazarı olan Oktay Ekşi, Zaman Gazetesi FETÖ'cülerin elinde iken, ziyarete gidip, destek açıklaması yapmıştı.. Alçakca iftira atan Cumhuriyet gazetesini özür dilemeye çağırıyoruz.

İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin o haberi:

Cumhuriyet, FETÖ’ye satılmadan önce Zaman gazetesinde yazarlık yapan merhum Mehmet Doğan'ı hedef aldı. Hayatını kaybeden eski yazarımız Mehmet Doğan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taziye ilanı yayımlamıştı. Taziyede, "Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucu ve şeref başkanı, yazar, mütefekkir Mehmet Doğan’ın vefatından dolayı derin teessür içindeyim." diyen Erdoğan’ın bu açıklamasını, Cumhuriyet Gazetesi "Zaman yazarına Erdoğan’dan ilan" başlığıyla alçakca bir iftiraya konu etti..

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Cumhuriyet yönetimi, FETÖ'cülere destek çıkan Oktay Ekşi'yi hala yazarlığa devam ettiriyor..

Haberlerinde samimi iseler, buyursunlar, Oktay Ekşi'nin bu fotoğrafını yayınlasınlar: