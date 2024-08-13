  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük'ten o AK Partililere çok sert eleştiri: Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! Bunlar size müstahak

Sivas'ta deprem oldu! Resmi açıklama geldi!

Merakla beklenen 2024-YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı

Ahmet Hakan’dan solak ekonomist Özgür Demirtaş’a okkalı şamar! Artık kolay kolay insan içine çıkamaz

Yunanistan bu haberle çalkalanıyor! Türkiye, Fransa'nın kapı dışarı edildiği ülkeden uranyum çıkaracak

Memur ve emekli zammı için Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!

Suudiler duyurdu: BAE Türkiye'den orayı istiyor! Ankara kabul ederse 500 milyon dolar verecekler

Emekli olmak isteyene yüksek maaş fırsatı!

Vatandaşın ucuz domates yemesine kimin engel olduğu ortaya çıktı! Gerçekten olacak iş değil

HÜDA PAR yine Müslümanların sesi oluyor: 'İslami değerlere hakaret ceza sayılsın' tasarısı meclise taşınıyor
Gündem Algı operasyonu işte böyle olur! Cumhuriyet’ten Mehmet Doğan’a alçakca FETÖ İftirası
Gündem

Algı operasyonu işte böyle olur! Cumhuriyet’ten Mehmet Doğan’a alçakca FETÖ İftirası

Yeniakit Publisher
2024-08-13 12:43:00 - 2024-08-13 13:08:01
Algı operasyonu işte böyle olur! Cumhuriyet’ten Mehmet Doğan’a alçakca FETÖ İftirası

Cumhuriyet Gazetesi, geçtiğimiz günlerde vefat eden eski yazarımız Mehmet Doğan'a yönelik alçakca bir iftira kampanyası başlattı. Gazete, Doğan’ın Fetullah Gülen ile bağlantılı olduğu ahlaksız iftirasını atarak, "Zaman yazarına, Erdoğan’dan ilan" başlığını kullandı. Oysa Mehmet Doğan, Zaman gazetesinde yazarlık yaptığı dönemde o gazetenin FETÖ ile herhangi bir bağlantısı yoktu. Cumhuriyet yazarı Oktay Ekşi, Zaman Gazetesi FETÖ'cülerin elinde iken, ziyarete gidip, destek açıklaması yapmıştı.. Alçakca iftira atan Cumhuriyet gazetesini özür dilemeye çağırıyoruz.

Cumhuriyet Gazetesi, algı operasyonlarına doymuyor. Geçtiğimiz gün vefat eden eski yazarımız Mehmet Doğan, Cumhuriyet Gazetesi'nin alçakca iftirasına maruz kaldı. FETÖ’ye satılmadan önce, dindar entelektüellerin yönettiği dönemde Zaman gazetesinde yazarlık yapan, ancak o dönem Fetullah Gülen ile hiçbir bağlantısı bulunmayan gazetenin o dönemki yazarı Mehmet Doğan’a yönelik olarak "Zaman yazarına, Erdoğan’dan ilan" başlıklı yazı ile alçak bir algıya imza atıldı. 

Mehmet Doğan, Zaman gazetesinde yazarlık yaptığı dönemde o gazetenin FETÖ ile hiçbir bir bağlantısı yoktu. Şimdi yurtdışına kaçan ne Ekrem Dumanlı, ne Abdülhamit Bilici, ne Bülent Keneş, ne de diğer FETÖ'cülerin hiçbirisi, Zaman gazetesinde değildi..

Tam aksine, Mehmet Doğan Zaman gazetesinde asla FETÖ'cülerle birlikte olmamış iken, bugün dahi hala Cumhuriyet yazarı olan Oktay Ekşi, Zaman Gazetesi FETÖ'cülerin elinde iken, ziyarete gidip, destek açıklaması yapmıştı.. Alçakca iftira atan Cumhuriyet gazetesini özür dilemeye çağırıyoruz.

İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin o haberi:

Cumhuriyet, FETÖ’ye satılmadan önce Zaman gazetesinde yazarlık yapan merhum Mehmet Doğan'ı hedef aldı. Hayatını kaybeden eski yazarımız Mehmet Doğan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taziye ilanı yayımlamıştı. Taziyede, "Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucu ve şeref başkanı, yazar, mütefekkir Mehmet Doğan’ın vefatından dolayı derin teessür içindeyim." diyen Erdoğan’ın bu açıklamasını, Cumhuriyet Gazetesi "Zaman yazarına Erdoğan’dan ilan" başlığıyla alçakca bir iftiraya konu etti..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet yönetimi, FETÖ'cülere destek çıkan Oktay Ekşi'yi hala yazarlığa devam ettiriyor..

Haberlerinde samimi iseler, buyursunlar, Oktay Ekşi'nin bu fotoğrafını yayınlasınlar:

 

Devletten ilan parası alan Cumhuriyet Gazetesi hep aynı! DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un sözcülüğüne soyunmuş
Devletten ilan parası alan Cumhuriyet Gazetesi hep aynı! DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un sözcülüğüne soyunmuş

Gündem

Devletten ilan parası alan Cumhuriyet Gazetesi hep aynı! DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un sözcülüğüne soyunmuş

Hayret! Cumhuriyet gazetesi 'yaşam tarzına müdahale' demedi...
Hayret! Cumhuriyet gazetesi 'yaşam tarzına müdahale' demedi...

Medya

Hayret! Cumhuriyet gazetesi 'yaşam tarzına müdahale' demedi...

Cumhuriyet Gazetesi’nden alçak manşet! 5 dakika sonra sildiler
Cumhuriyet Gazetesi’nden alçak manşet! 5 dakika sonra sildiler

Gündem

Cumhuriyet Gazetesi’nden alçak manşet! 5 dakika sonra sildiler

Cumhuriyet gazetesinden Atatürk'e hakaret
Cumhuriyet gazetesinden Atatürk'e hakaret

Gündem

Cumhuriyet gazetesinden Atatürk'e hakaret

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Veli

Yok peki

Zafer

Bu yazıya en güzel cevap İBB başkanı hangi kanalda spor programı sunuyordu 3 Temmuzda bu şahıs hangi tarafta yer alıyordu Kaptancı oğlu hangi gazeteye yazıyordu diye sormak lazım.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23