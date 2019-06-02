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Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!

Başörtülü genç kızı rencide etmek isterken rezil olan Çağlar Cilara, Kenan Kıran'dan aldığı gazetecilik dersinin ardından özür dilemek zorunda kaldı. Cilara'nın 'gazetecilik' başarısı vatandaşlar arasında alay konusu oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 01:38

 yeniakit.com.tr 

Kendisini 'tarafsız' olarak tanımlayan ancak gizliden gizliye algı operasyonu yapmaya çalışan Çağlar Cilara, başörtülü bir kız üzerinden algı operasyonuna girişti. Genç kızı rencide eden Çağlar Cilara'ya gazeteci Kenan Kıran gazetecilik dersi verirken, Cilara vatandaşlar arasında alay konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Cilara, özür dileyerek sorgulamadan atladığını kabul etti.

Başörtülü kızı hedef gösterip rencide etti

Sosyal medya hesabından tıp öğrencisi olduğu belirten başörtülü genç kızı hedef gösteren ve rencide eden Cilara, "Tıp öğrencisinin Nihat Hatipoğlu'na sorusu: Hocam ameliyat anında namaz vakti gelirse ameliyatı bırakıp namaz kılmak daha fazla sevap değil mi?" ifadesiyle skandal paylaşımında bulundu.

Kenan Kıran'dan gazetecilik dersi

"Çağlar bey, bu sorunun görüntüsü var mı? @caglarcilara" şeklinde bir uyarıda bulunan gazeteci Kenan Kıran, Cilara'ya gazetecilik dersi verdi. 

Görüntüyü paylaşan Kenan Kıran, "Çağlar bey. Görüntüdeki ses ile yazdığınız tweet sanki uyumsuz.. @caglarcilara" ifadesiyle Cilara'nın algı operasyonunu elinde patlattı. 

Paylaşımı sildi, özür diledi

Kenan Kıran'ın gazetecilik dersinin ardından özür diledi. İdeoloji uğruna başörtülü genç bir kızın onuruyla oynamayı gözardı eden ve konuya sorgulamadan atlayan Cilara, Doğruluğundan emin olmadan başka bir hesapta görüp paylaştım. Başta bu genç kardeşim olmak üzere herkes özür diledim. Hata herkes yapar, önemli olan hatayı tekrarlamamak ve özür dilemek bence. Ben de trollendim. Emin olmam lazımdı. Hatamı kabul ediyorum." dedi.

Çağlar Cilara'nın takipçileri de sorgulamada atladı

Çağlar Cilara gibi takipçileri de sorgulamadan iddiaya atladı ve başörtülü kıza kin kustu. Cilara'nın paylaşımı yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 01:38
  1. Çağlar Cilara
  2. Kenan Kıran
  3. başörtülü kız

YORUM YAZ

  • Ke-mal Ke-mal 1 sa önce
    Yahu agalar beyler,türkiyede yalan Haber yapmanın neden cezası yok .!Önce bunu bi cözün
  • fetösavarfetösavar1 sa önce
    hocam bazı aklı evveller sadece cep telefonu ile hayatı idame ettirmeye çalışıyorlar. sevap mı işliyorlar acaba muhterem hocam???

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