Algı operasyonu boşa çıktı! Akşener'e "çakma ülkücü" ayarı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası İsveç ve Finlandiya kelimenin tam anlamıyla tutuştu. 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK başta olmak üzere YPG, DHKP/C ve FETÖ'ye kucak açan İsveç ve Finlandiya çareyi NATO'da buldu.

Askeri savunma örgütüne girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye kapıları tamamen kapattı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP ile İyi Parti, İsveç ve Finlandiya'nın safında yer aldı.

Sık sık ABD Büyükelçisiyle bir araya gelen Meral Akşener, "Şehitlerimizin kanıyla pazarlık yaptırmayız" ifadesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak PKK, YPG, DHKP/C ve FETÖ'nün inleri haline gelen İsveç ve Finlandiya'yı sahiplendi.

Akit TV'nin gündem belirleyen Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Meral Akşener'e adeta ayar verdi.

"Çakma bir ülkücü"

Teröristlerin; kahraman Mehmetçiklerimize karşı İsveç ve Finlandiya'nın ürettiği silahları kullandığını ifade eden Karahasanoğlu, Akşener'in algısını "Hangi akıl, hangi milliyetçi, hangi çakma ülkücü böyle bir tanımlama yapabilir. Şehidin hakkını koruyorsunuz siz. Şehidin hakkını korurken kirli pazarlık yapılıyormuş gibi algı üreten çakma bir ülkücüyle karşı karşıyayız." ifadeleriyle dile getirdi.