Algı belediyeciliğini inşa ediyorlar!

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, farklı belediyecilik anlayışlarının ortaya çıktığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki , “Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar. Yatıyorlar kalkıyor Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Sokakta karşılaşsalar birbirlerine selam dahi vermeyecek gizli saklı 7’li ittifak sadece AK Parti karşıtlığında ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir arada bulunuyor. Düşmanlık ve karşıtlık üzerine kurulan bu ittifakın ülkemize ve milletimize kazandıracağı hiçbir şey yoktur! Sadece ve sadece bir düşmanlık üzerine medeniyet inşa edilmez ki” ifadelerini kullandı.