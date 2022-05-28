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Siyaset Algı belediyeciliğini inşa ediyorlar!
Siyaset

Algı belediyeciliğini inşa ediyorlar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, farklı belediyecilik anlayışlarının ortaya çıktığını belirterek, “Sol belediyecilik, algı belediyeciliği inşa ediyorlar” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 15:31:00 -
Algı belediyeciliğini inşa ediyorlar!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, farklı belediyecilik anlayışlarının ortaya çıktığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki , “Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar. Yatıyorlar kalkıyor Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Sokakta karşılaşsalar birbirlerine selam dahi vermeyecek gizli saklı 7’li ittifak sadece AK Parti karşıtlığında ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir arada bulunuyor. Düşmanlık ve karşıtlık üzerine kurulan bu ittifakın ülkemize ve milletimize kazandıracağı hiçbir şey yoktur! Sadece ve sadece bir düşmanlık üzerine medeniyet inşa edilmez ki” ifadelerini kullandı.

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