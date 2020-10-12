Alfabe kaç harf var?
Alfabe | Türkçe alfabede 29 harf vardır. Pek çok kişi alfabenin doğru sıralamasını, sesli, sessiz harfleri araştırıyor. Peki, sesli harfler hangileri? | Kalın ünlüler hangileri? | İnce ünlüler nedir? | Yumuşak ünlüler nelerdir.
Alfabe doğru sıralama| Harf devrimi 1 Kasım 1928'de ilan edildi. Latin harf yazı sistemiyle yazılan alfabemizde 29 harf vardır. 21 harf sessiz 8 harf ise seslidir. Peki, alfabe sıralaması nasıldır?
Alfabe kaç harf var?
Alfabe sıralama | Harf devrimi 1 Kasım 1928'de ilan edildi. Türk alfabesi Latin harflerinden oluşmaktadır. Türk alfabesinde 29 harf bulunuyor. Pek çok kişi alfabenin sıralamasını merak ediyor. İşte, alfabe sıralaması:
A-B-C- Ç- D-E- F- G-Ğ- H-I-İ-J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z
Küçük harfler
a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o ,ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z
Sessiz harfler
b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z
Sesli harfler
a, e, ı, i, o, ö, u, ü
Kalın ünlüler
a, ı, o, u
İnce Ünlüler
e, i, ö, ü
Sert Ünsüzler
ç, f, h, k, p, s, ş, t
Yumuşak Ünsüzler
b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
İngilizce alfabe
İngilizce alfabe şöyle:
Harf Okunuşu
A a ey
B b bi
C c si
D d di
E e i
F f ef
G g ci
H h eyç
I i ay
J j cey
K k key
L l el
M m em
N n en
O o ou
P p pi
Q q kiu
R r ar
S s es
T t ti
U u yu
V v vi
W w dabılyu
X x eks
Y y vay
Z z zed
Fransızca alfabe
Harf Okunuşu
Aa a
Bb be
Cc se
Dd de
Ee ö
Ff ef
Gg je
Hh aş
İi i
Jj ji
Kk ka
Ll e)
Mm em
Nn en
Oo o
Pp pe
G kü
Rr eğ
Ss es
Tt te
Uu ü
Vv ve
Ww dublüve
Xx iks
Yy igrek
Zz zed
Almanca alfabe
Harf Okunuşu
А а a
B b be
C c tse
D d de
E e e
F f ef
G g ge
H h ha
I ı i
J j yot
K k ka
L l el
M m em
N n en
O o o:
P p pe
Q q ku
R r er
S s es
T t te
U u u
V v fau
W w ve
X iks
Y üpsilon
Z z tset