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Eğitim Alfabe kaç harf var?
Eğitim

Alfabe kaç harf var?

Alfabe | Türkçe alfabede 29 harf vardır. Pek çok kişi alfabenin doğru sıralamasını, sesli, sessiz harfleri araştırıyor. Peki, sesli harfler hangileri? | Kalın ünlüler hangileri? | İnce ünlüler nedir? | Yumuşak ünlüler nelerdir.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:47:00 -
Alfabe kaç harf var?

Alfabe doğru sıralama| Harf devrimi 1 Kasım 1928'de ilan edildi. Latin harf yazı sistemiyle yazılan alfabemizde 29 harf vardır. 21 harf sessiz 8 harf ise seslidir. Peki, alfabe sıralaması nasıldır?

Alfabe kaç harf var?

Alfabe sıralama | Harf devrimi 1 Kasım 1928'de ilan edildi. Türk alfabesi Latin harflerinden oluşmaktadır. Türk alfabesinde 29 harf bulunuyor. Pek çok kişi alfabenin sıralamasını merak ediyor. İşte, alfabe sıralaması:

A-B-C- Ç- D-E- F- G-Ğ- H-I-İ-J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z

Küçük harfler

a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o ,ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z

Sessiz harfler

b, c, ç, d,  f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Sesli harfler

a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Kalın ünlüler

a, ı, o, u

İnce Ünlüler

e, i, ö, ü

Sert Ünsüzler

ç, f, h, k, p, s, ş, t

Yumuşak Ünsüzler

b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

İngilizce alfabe

İngilizce alfabe şöyle:

Harf       Okunuşu

A a         ey

B b         bi

C c          si

D d         di

E e          i

F f           ef

G g         ci

H h         eyç

I i            ay

J j            cey

K k          key

L l           el

M m      em

N n         en

O o         ou

P p         pi

Q q         kiu

R r          ar

S s          es

T t           ti

U u         yu

V v         vi

W w       dabılyu

X x          eks

Y y          vay

Z z          zed

Fransızca alfabe

Harf       Okunuşu

Aa          a

Bb          be

Cc           se

Dd          de

Ee           ö

Ff            ef

Gg          je

Hh          aş

İi             i

Jj             ji

Kk           ka

Ll             e)

Mm       em

Nn          en

Oo          o

Pp          pe

G            kü

Rr           eğ

Ss           es

Tt            te

Uu          ü

Vv          ve

Ww        dublüve

Xx           iks

Yy           igrek

Zz           zed

Almanca alfabe

Harf       Okunuşu

А а         a

B b         be

C c          tse

D d         de

E e          e

F f           ef

G g         ge

H h         ha

I ı            i

J j            yot

K k          ka

L l           el

M m      em

N n         en

O o         o:

P p         pe

Q q         ku

R r          er

S s          es

T t           te

U u         u

V v         fau

W w       ve

X             iks

Y             üpsilon

Z z          tset

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