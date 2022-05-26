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Medya Aleyna Tilki'den yine edepsizlik!
Medya

Aleyna Tilki'den yine edepsizlik!

Gençliği yaptığı edepsiz hareketler ve açıklamalarla zehirlemeye devam eden Aleyna Tilki'den yeni bir açıklama daha geldi. Twitter paylaşımıyla tepki çeken Aleyna Tilki açıklamasında "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zekâ seviyenin düşük olması gerekiyor" deyince gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 12:27:00 - 2022-05-26 12:31:03
Aleyna Tilki'den yine edepsizlik!

3 Haziran'da yeni şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Tilki, Twitter paylaşımıyla tepki çekti. Aleyna Tilki açıklamasında "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zekâ seviyenin düşük olması gerekiyor" deyince gündem oldu.

Demet Akalın ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Aleyna Tilki yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yeni şarkısının 3 Haziran'da çıkacağını açıklayan popçu son görüşleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Aleyna Tilki yaptığı paylaşımda "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zekâ seviyenin düşük olması gerekiyor" deyince gündem oldu. Aleyna Tilki'nin bu sözleri tepki alınca yeni bir açıklama da gecikmedi.

Aleyna Tilki daha sonra yaptığı açıklamada "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum 2 yıl sürdü ama her insanın hayatımda bi süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı" yorumunda bulundu.

 

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