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Medya Aleyna Tilki reklam için bunu da yaptı! Kutsal evlilik kurumu ile dalga geçti
Medya

Aleyna Tilki reklam için bunu da yaptı! Kutsal evlilik kurumu ile dalga geçti

Türkiye gündeminin diğer bir yüzü olan kokuşmuş ünlü mahallesinde şarkıcı Aleyna Tilki, kutsal evlilik kurumunu reklam için ayaklar altına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 13:46:00 -
Aleyna Tilki reklam için bunu da yaptı! Kutsal evlilik kurumu ile dalga geçti

Ülkemizde Türk aile birliğini temelinden sarsan popüler kültürün parlatılarak, gençlerimize örnek olarak gösterilen ünlüler bu sefer de reklam için kutsal evlilik kurumunu rezilliklerine alet ettiler.

Kutsal evlilik kurumunu reklamlarına alet eden şarkıcı, göstermelik de olsa bir robotla evlendiğini duyurdu.

Evlilik kurumunu ayaklar altına aldı

Genç kızlara rol model olarak tanıtılan Aleyna Tilki yaptığı şarkılardan çok giydiği kıyafetler ve gayrimeşru ilişkileriyle gündeme geliyordu. Yeni şarkı tanıtımında ise gündem olmak için bir robotla evlendiğini duyurdu. Reklam için yaptığı sahte evliliği de cinsiyeti belli olmayan bir kişinin yapması da dikkatlerden kaçmadı. Evlilik gibi kutsal bir kurumun böyle reklamlara alet edilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

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