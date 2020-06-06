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Aktüel

‘Aleyna Çakır’ın acılı ailesi konuştu

KIRŞEHİR (İHA) – "Aleyna Çakır" olarak bilinen ve sosyal medyada ölümüyle gündeme gelen Sema Esen’in Kırşehir’de bulunan ailesi konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:27:41 -
‘Aleyna Çakır’ın acılı ailesi konuştu

KIRŞEHİR (İHA) – "Aleyna Çakır" olarak bilinen ve sosyal medyada ölümüyle gündeme gelen Sema Esen’in Kırşehir’de bulunan ailesi konuştu.


“Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın” diyen anne Hatun Esen, “Beni kurtarın ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Ben, anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ceylan gözlümü kim yaktı ise onlarda yansın” dedi.


“Kızımın kafası momarmış” diyen anne Hatun Esen, “Kafasını mosmor bacaklarını simsiyah etmiş çocuğumun sağlam bir yerini koymamış her tarafı kırık, caninin dışarıda gezmesini istemiyorum. Ben yandım başka anneler yanmasın” diye düşüncelerini anlattı. Baba Mehmet Esen ise kızının mezarı başında olayın aydınlatılmasını istedi.


Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu.

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