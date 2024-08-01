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Spor Alex'ten "sen mi Hagi mi" sorusuna cevap
Spor

Alex'ten "sen mi Hagi mi" sorusuna cevap

Yeniakit Publisher
2024-08-01 11:57:00 -
Alex'ten "sen mi Hagi mi" sorusuna cevap

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, uzun zamandır tartışma konusu olan 'Alex mi Hagi mi?' sorusuna cevap verdi.

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Brezilyalı Alex de Souza ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi uzun zamandır 'Alex mi Hagi mi?' sorusuyla karşılaştırılıyor.

Alex de Souza ise, katıldığı Rafine TV YouTube kanalında bu soruya cevap verdi.

Alex de Souza, yaptığı açıklamada bu soruya yanıt olarak her zaman Gheorghe Hagi cevabını verdiğini, çünkü Hagi'nin yaş olarak daha tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Alex, şu şekilde devam etti:

"Ben her zaman onu bir referans olarak aldım. Benden önce başladı benden önce bitirdi. Ben her zaman Hagi’yi seçtim."
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Hagi’nin Romanya Milli Takımı’nda da oynadığını hatırlatan Alex, “Ben 94 Dünya Kupası’nda 17 yaşındaydım. O dönemde Hagi çoktan Galatasaray’a gelmişti ve ben o dönemden beri izliyordum. Hagi o dönemden beri tanıdığım bir oyuncu aslında. Bana kim sorarsa şu ana kadar hep Hagi dedim, çünkü ben onu izleyerek büyüdüm.” ifadelerini kullandı.

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