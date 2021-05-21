Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth yaşı kaç? Alexander Sörloth hangi takımda oynuyor?
Alexander Sörloth kimdir? sorusu Şampiyon Beşiktaş’ın transfer çalışmalarına başlamasıyla birlikte merak edilir oldu. İsmi her ne kadar Trabzonspor ile zikredilse de Beşiktaş, Alexander Sörloth'u yüksek bonservisi nedeniyle renklerine katmak istiyor. Peki kim bu Alexander Sörloth? Alexander Sörloth yaşı kaç? Alexander Sörloth hangi takımda oynuyor? Alexander Sörloth nerelidir?
Alexander Sörloth kimdir? 5 Aralık 1995 tarihinde Norrveç'in Trondheim şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sörloth, Temmuz 2013'de Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi.
6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı. Burada 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Ligi takımı Crystal Palace'a transfer oldu. 2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı. Ağustos 2019'da, 750 bin euro transfer bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralandı.