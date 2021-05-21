Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth yaşı kaç? Alexander Sörloth hangi takımda oynuyor?

Alexander Sörloth kimdir? sorusu Şampiyon Beşiktaş’ın transfer çalışmalarına başlamasıyla birlikte merak edilir oldu. İsmi her ne kadar Trabzonspor ile zikredilse de Beşiktaş, Alexander Sörloth'u yüksek bonservisi nedeniyle renklerine katmak istiyor. Peki kim bu Alexander Sörloth? Alexander Sörloth yaşı kaç? Alexander Sörloth hangi takımda oynuyor? Alexander Sörloth nerelidir?