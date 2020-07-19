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Spor

Alex Fenerbahçe'ye dönecek mi? Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir zamanların vazgeçilmezi yıldız oyuncu Alex de Souza için teknik direktör olacağı iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:00:00 -
Alex Fenerbahçe'ye dönecek mi? Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Alex de Souza konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Alex'in önümüzdeki süreçte geri dönmeyeceğini söyleyen Ali Koç şöyle konuştu;

"Alex'in kulübümüzde görev alması için bir planlamamız yok. Alex'in bir kariyer planlaması var. Saha içerisinde de çok zeki bir futbolcuydu. Alelacele bir şey yapmıyor. Plan programı var. Bu plan programıyla ilerliyor. Bir gün Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur. Alex, hem saha içinde hem saha dışında umarım çok başarılı olur. Dilerim, bir gün bu camianın başına geçer ve çok başarılı olur."

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