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Spor Alex Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Para kazanmak için bakın ne yapmaya başladı
Spor

Alex Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Para kazanmak için bakın ne yapmaya başladı

Sosyal medya hesabından illegal bahis sitesi reklamları paylaşan Alex De Souza'ya tepki çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe taraftarlarının eleştirisini alan efsanevi oyuncu için beklenmedik bir adım atılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 09:07:00 -
Alex Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Para kazanmak için bakın ne yapmaya başladı

Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, son dönemdeki illegal bahis sitesi reklamları ile gündeme gelen Alex de Souza'nın heykeli kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.

Serkan Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirtti.

Alex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesinin daha; Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor. Alex'in heykeli taraftarların kendi aralarında yaptığı organizasyonun sonrasında dikilmişti.

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından 'Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşımından sonra yıldız oyuncu tepkiler aldı.

Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını altıntılayarak, ''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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