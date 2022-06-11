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Spor Alex De Souza'yı yıkan ölüm
Spor

Alex De Souza'yı yıkan ölüm

Fenerbahçe eski yıldız oyuncusu Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 09:15:00 -
Alex De Souza'yı yıkan ölüm

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza, babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

De Souza, Instagram hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaşırken, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Sen çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın eski kulüplerinden Palmeiras ise "İdolümüz Alex'in babası Adenir Rodrigues de Souza'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu acıyı derinden üzüyor ve aile ve dostlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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