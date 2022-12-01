Alex de Souza rüyası erken sona erdi!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda “Yuvama dönüyorum” diyerek Türkiye'ye geleceğini belirtmişti. Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş sebebi ise ortaya çıktı.

Akşam'a göre; Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş sebebi de belli oldu.

Fenerbahçe'nin heykeli dikilen efsanesi Brezilyalı Alex de Souza'nın önceki gün Türk bayrağı kullanarak yaptığı "Yuvama dönüyorum" paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı. Birçok kişi Alex de Souza'nın Fenerbahçe'de göreve başlayacağını düşündü.

Alex de Souza'nın sarı lacivertlilere transferinde büyük rol oynayan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, paylaşımın nedenini Brezilyalı yıldıza sordu.

Alex de Souza, Kutlualp'e şu yanıtı verdi:

"Bir reklam işi için Türkiye'yi ziyaret edeceğim ve burada eski arkadaşlarımla buluşacağım."

Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo'nun 20 Yaş Altı Takımı'yla başladı. 45 yaşındaki Alex de Souza, bu sezon için Brezilya Serie B ekiplerinden Avai ile anlaşma sağladı.