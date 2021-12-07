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Spor Alex de Souza, adım adım...
Spor

Alex de Souza, adım adım...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, resmen Pro Lisans sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:11:00 -
Alex de Souza, adım adım...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, resmen Pro Lisans sahibi oldu.

Adı sık sık Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için anılan ve şu sıralar Sao Paulo B takımı hocalığını yapan Alex de Souza, teknik direktörlük için ilk adımı attı. 7 yıl önce futbolu bırakan Alex de Souza, Brezilya'da antrenörlük için Pro Lisans'ını aldı.

Böylece Alex, artık A Takım seviyesinde takım çalıştırabilecek.

44 yaşındaki Alex, Sao Paulo'nun genç takımını çalıştırıyor.

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