Alex de Souza, adım adım...
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, resmen Pro Lisans sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, resmen Pro Lisans sahibi oldu.
Adı sık sık Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için anılan ve şu sıralar Sao Paulo B takımı hocalığını yapan Alex de Souza, teknik direktörlük için ilk adımı attı. 7 yıl önce futbolu bırakan Alex de Souza, Brezilya'da antrenörlük için Pro Lisans'ını aldı.
Böylece Alex, artık A Takım seviyesinde takım çalıştırabilecek.
44 yaşındaki Alex, Sao Paulo'nun genç takımını çalıştırıyor.